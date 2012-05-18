Розпочалося слухання справи щодо побиття Саші Попової

У Ленінському районному суді Миколаєва відбулося попереднє слухання кримінальної справи за звинуваченням жителя міста Олександра Косинова, який 9 березня в одному з барів під час побутової сварки жорстоко побив 19-річну Олександру Попову.

Як повідомляє сайт «Новости-Н», дії підсудного кваліфіковані згідно п. 7 ч. 2 ст. 115 (замах на навмисне вбивство з хуліганських спонукань) і ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадання чужого майна).

Прокуратура області також заявила цивільний позов про витрати установи охорони здоров`я на стаціонарне лікування постраждалої на суму 9 тис. 361 грн., який розглядатиметься разом з кримінальною справою.

Кримінальну справа розглядатиме колегія суддів у складі Юрія Крутія, Михайла Семерея під головуванням судді кримінальної колегії Олександра Безпрозванного.

Представник державного звинувачення - заступник прокурора Миколаївської області Денис Андрєєв сказав, що порушень чинного законодавства під час досудового слідства не було. Він зазначив, що оскільки О.Попова залишилася живою з незалежних від підсудного причин, то він може бути засуджений до довічного ув’язнення, а мінімальний строк покарання - 10-15 років позбавлення волі.

Потерпілою стороною визначена мама О.Попової Алла Гудзь, її представник у суді - адвокат Володимир Тимошин.

Підсудного на сьогоднішньому засіданні не було, адже він не подавав клопотання про присутність на попередньому засіданні. Прокурор запевнив, що згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, на всіх подальших засіданнях підсудний бути зобов`язаний.

Сьогодні відбулося знайомство з учасниками процесу. На наступному засіданні вислухають підсудного, а потім виступатимуть свідки.

Учасники процесу визначилися з тим, що немає підстав для зміни звинувачення і запобіжного заходу для підсудного.

Наступне судове засідання у справі призначене на 6 червня. На ньому розпочнеться розгляд справи по суті. 7 червня суд почне опитувати свідків.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в одному з барів у Миколаєві 22-річний чоловік під час побутової сварки жорстоко побив 18-річну О.Попову (19 років їй виповнилося 8 квітня). Досі дівчина знаходиться в стані коми в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Вирішується питання про транспортування постраждалої для лікування до Німеччини.

На сьогодні всі витрати з лікування О.Попової в Україні взяв на себе Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України".