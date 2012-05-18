У Луганській області від удару блискавки загинув чоловік

У Станично-Луганській районі Луганської області від удару блискавки загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в області, нещасний випадок стався 17 травня.

Рятуючись від грози, двоє жителів сховалися під деревом. У дерево вдарила блискавка, унаслідок чого один чоловік загинув на місці, другого доставлено у тяжкому стані до реанімаційного відділення районної лікарні з опіками 2-го ступеня.

15 травня під час грози від удару блискавки постраждала мешканка села Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, коли вона перебувала у дворі свого будинку. Постраждалу доставили до районної лікарні у стані середньої тяжкості.