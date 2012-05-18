Львівщина: на митниці затримано 21 т радіоактивного граніту

Працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області затримали на митному посту „Рава-Руська” 21 тонну радіоактивного граніту.

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Львівській області, вантаж перевозився з Китаю без документів, що підтверджують санкціоноване переміщення.

Під час проведення радіаційного контролю транспортного засобу встановлено перевищення природного фону випромінювання (ПЕД гамма-випромінювання від даного транспортного засобу становить 0,10-0,50 мкзВ/год.), зазначається у повідомленні.