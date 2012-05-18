Одещина: стоками забруднено рекреаційну зону

Прокуратура Одеської області організувала перевірку причин і обставин забруднення рекреаційних земель курорту Грибівка Овідіопольського району в результаті скидання неочищених каналізаційних стоків.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі облпрокуратури.

За попередніми даними, у результаті пориву каналізаційного напірного колектора на території баз відпочинку «Зірочка» і «Надія» в екосистему потрапило майже 2,5 тис куб. м стічних вод.

Прокуратурою залучено фахівці державних органів екологічного і санітарного контролю для перевірки ситуації на місці, а також причин та умов, що призвели до забруднення. Голові Овідіопольської райдержадміністрації, голові Дальницької сільської ради, головному державному санітарному лікарю Овідіопольського району і директорам баз відпочинку внесено подання.

Фахівці підраховують збитки, завдані державі і навколишньому середовищу внаслідок багаторазових проривів каналізаційної труби, що призвели до забруднення річки Барабій – за 6 кілометрів від місця впадання річкових вод у Чорне море.

Як заявив президент Південноукраїнського екологічного союзу Валерій Осипов, «каналізаційний колектор діаметром 60 см, який перебуває в аварійному стані, прорвало тиждень тому. Проте місцева влада не поспішала його ремонтувати - в річку могло потрапити близько 100 тонн фекалій».