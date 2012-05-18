У Харкові у пенсіонера вилучили бойові гранати

У Харкові працівники міліції вилучили у 61-річного пенсіонера чотири бойові гранати Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Харківській області, гранати були виявлені вчора під час особистого огляду чоловіка, якого патрульні міліціонери зупинили на вулиці для перевірки документів.

Гранати направлені на дослідження до вибухотехнічної служби. Місце та мета придбання небезпечних боєприпасів встановлюються.

Слідчий відділ Комінтернівського райвідділу міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.