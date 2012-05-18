Під час риболовлі потонув 10-річний хлопчик
15:40, 18 травня 2012Новини регіонів
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Зайшов у воду, не вміючи плавати
У селі Стара Прилука Липовецького району Вінницької області під час риболовлі 17 травня потонув 10-річний хлопчик.
Як повідомляє прес-служба Теруправління МНС України у Вінницькій області, у дитини зачепилась вудка і він, не вміючи плавати, зайшов у воду, щоб відчепити її. Підслизнувшись, хлопчик упав, і його винесло на глибину, де він і загинув.
Тіло дитини вилучено з води місцевими жителями та направлено на судово-медичну експертизу.
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