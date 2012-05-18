Під час риболовлі потонув 10-річний хлопчик

У селі Стара Прилука Липовецького району Вінницької області під час риболовлі 17 травня потонув 10-річний хлопчик.

Як повідомляє прес-служба Теруправління МНС України у Вінницькій області, у дитини зачепилась вудка і він, не вміючи плавати, зайшов у воду, щоб відчепити її. Підслизнувшись, хлопчик упав, і його винесло на глибину, де він і загинув.

Тіло дитини вилучено з води місцевими жителями та направлено на судово-медичну експертизу.