Мешканці Рені лишилися без води

У місті Рені на Одещині через підтоплення насосної станції без водопостачання залишились понад 12 тис. осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 16.00 19 травня у м. Рені через зливу та утворення сміттєвого затору під автомобільним мостом на вул. Карташова раптово піднявся рівень дощової води в балці „Баланешти”, внаслідок чого сталося підтоплення насосного приміщення станції другого підйому КП „Реніводоканал” та тимчасово припинено централізовану подачу води до 12 тис. 600 споживачів.

20 травня підрозділи МНС відвели дощову воду з території балки, відкачали воду з приміщень станції та організували підвезення питної води населенню.

Працівники комунального підприємства розпочали роботи з відновлення функціонування станції.