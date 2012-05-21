Стан дітей, що отруїлися у садку Обухова, задовільний

Прокуратура Обухівського району Київської області за проводить перевірку за фактом масового отруєння 17 дітей та трьох дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, протягом 18-19 травня до інфекційного відділення Української районної лікарні, котра входить до складу Обухівської центральної районної лікарні, з попереднім діагнозом «отруєння» потрапило 17 дітей та 3 дорослих. Всім дітям по 5-6 років, вони навчаються у дитячому садочку «Рушничок», що розташований у м. Обухів Київської області.

За інформацією лікарів, на даний час стан усіх хворих задовільний.

"З метою встановлення причини отруєння, в дитячому садку працює бригада санітарних лікарів. Вони відбирають зразки їжі, а також досліджують речі та предмети, що оточували дітей, для встановлення можливих подразників, які викликали негативну реакцію дітей та персоналу. Відібрані зразки будуть досліджені в лабораторних умовах", - зазначили у прокуратурі, зауваживши, що для розслідування цієї надзвичайної події створено спеціальну комісію, до складу якої увійшли представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів.