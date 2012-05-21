У центрі Запоріжжя збили двох школярів: одна дитина загинула

У центрі Запоріжжя автомобіль збив двох школярів, які приїхали з екскурсією на острів Хортиця: одна дитина загинула, другу госпіталізовано у тяжкому стані в центр екстремальної медицини і швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Запорізькій області, аварія сталася ввечері у суботу, 19 травня, на Набережній магістралі в Запоріжжі.

«О 18.20 19 травня надійшло повідомлення про те, що автомобіль ЗАЗ-1102 під керуванням водія 1992 р.н., що рухався з боку вул. Нижньодніпровської у бік вул. Української, вчинив наїзд на двох пішоходів – хлопчиків 1998 р.н. і 1999 р.н., які переходили проїжджу частину справа наліво у невстановленому місці. В результаті ДТП хлопчик 1998 р.н. від одержаних травм помер на місці події, другого потерпілого госпіталізовано з черепномозковою травмою, струсом головного мозку, переломом кісток тазу, ключиці і закритою травмою голови», - повідомили в ДАІ.

За даними прес-служби прокуратури Запорізької області, за фактом події порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого або завдання тяжких тілесних ушкоджень».

«Встановлено, що школярі, які стали учасниками ДТП, прибули в Запоріжжі з Маріуполя Донецької області: були у складі дитячої екскурсійної групи, яка оглядала о. Хортицю і ряд інших визначних пам`яток Запоріжжя. Група була організованою: з дітьми були супроводжуючі. У районі «Райдуги» (тобто у місці, де сталася ДТП, – УНІАН) діти нібито повинні були перейти проїжджу частину, щоб підійти до пам`ятника князеві Святославу», - повідомили в прес-службі.

У слідчому відділі Запорізького міськвідділу міліції, співробітниками якого проводиться слідство у справі, УНІАН повідомили, що поки що однозначно не встановлено, з якої причини і за чиїм розпорядженням автобус з дітьми зупинився в місці, де немає пішохідного переходу. Немає поки що також однозначної інформації про те, яким чином діти без супроводу дорослих опинилися на проїжджій частині.