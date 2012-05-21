Херсонщина: змії покусали двох дітей

У Херсонській області за минулі вихідні від укусів змій постраждали двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зокрема, у суботу, 19 травня, в Чаплинському районі до місцевої районної лікарні госпіталізовано 7-річну дитину з села Питомник з діагнозом "укус плазуна". Вид плазуна встановлюється. Дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

У неділю, 20 травня, до реанімаційного відділення Великоолександрівської районної лікарні була доставлена 2-річна дівчинка з діагнозом "укус змії". Стан здоров`я дитини - середнього ступеня тяжкості.

За даними УМНС у Херсонській області, з початку року в регіоні від укусів змій, з урахуванням останніх випадків, вже постраждали 6 осіб. У 2011 році було зафіксовано 11 випадків нападу змій на людей, з яких 2 дітей. Усі постраждалі залишилися живими.