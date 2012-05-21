Луганщина: у дитсадку Рубіжного отруїлися діти
Одна - у лікарні
У Луганській області прокуратура проводить перевірку за фактом отруєння шістьох дітей у дитячому саду міста Рубіжне.
Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Луганської області Олександр Зайцев, співробітники прокуратури разом із спеціалістами санітарно-епідеміологічної станції шукають причини того, що трапилося.
«Перевірки йдуть не тільки в цьому дитячому саду, а й у всіх подібних дитячих установах», - сказав О.Зайцев.
За інформацією порталу «Час пік», нездужання і блювота у шістьох дітей виникла 17 травня, коли вони повернулися додому з дитячого садка.
«Стурбовані батьки викликали лікарів. Одну дитину все ж таки довелося госпіталізувати. Її направили в інфекційне відділення міської лікарні.
Стан дитини вже задовільний», - пише «Час пік».
Видання цитує головного лікаря Рубіжанської СЕС В.Єсипова, який повідомив, що у дітей гастроентероколіт.
«Це одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого відділів кишечнику шлунково-кишкового тракту. Гострий гастроентероколіт розвивається зазвичай в результаті харчових токсикоінфекцій, грипу, що супроводжується кишковими кровотечами. Інфекція в кишечник може потрапляти через рот або заноситися з кров`ю», - зазначає В.Єсипов.