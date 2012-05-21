В озері потонув дворічний хлопчик

У Попаснянському районі Луганської області в озері «Клішня» потонув дворічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області, нещасний випадок стався 19 травня.

Жителька Лисичанська разом із онуком відпочивала на «дикому» пляжі біля озера. Дитина потонула, коли жінка відлучилася. Хлопчика витягли з води інші відпочивальники, які намагалися повернути його до життя, але безрезультатно. Бригада лікарів швидкої допомоги, що приїхала з Севєродонецька, констатувала загибель.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Лутугінському районі потонув 7-річний хлопчик, впавши з високої греблі в Успенське водосховище.