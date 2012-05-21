У 12 містах Луганщини скорочено подачу питної води

У Луганській області на два дні з 22 по 23 травня буде скорочена подачу питної води у 12 містах у зв`язку з ремонтними роботами на водоводах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «Луганськвода», планові ремонтні роботи на трьох водоводах розпочалися сьогодні.

«Ці заходи необхідні для зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій, що дозволить забезпечити безперебійну подачу води споживачам у майбутній період літньої спеки. На місці робіт задіяно всю необхідну спецтехніку і устаткування, працюють 4 бригади водоканалу», - зазначається у повідомленні.

У зв`язку з цим з 22 травня буде скорочено подачу води на міста: Красний Луч, Антрацит - 30%, Алчевськ, Перевальськ - на 20%, Зоринськ, Артемівськ — 50%, Брянка, Стаханов, Кіровськ, Первомайськ, Попасна — на 60%, Гірське — на 100%.

У Гірському та інших населених пунктах, в які будуть скорочено поставки води, буде організовано підвезення води автоцистернами ТОВ «Луганськвода».

Фахівці підприємства планують завершити ремонтні роботи на мережах до 23.00 23 травня. Водопостачання вищезгаданих міст буде відновлено у повному обсязі до 6.00 24 травня.