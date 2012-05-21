На Запоріжжі запобігли груповій втечі ув’язнених із колонії

У Запорізькій області запобігли груповій втечі ув’язнених із Вільнянської виправної колонії № 20, де відбувають покарання злочинці, засуджені за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «інформацію про те, що у Вільнянській виправній колонії № 20 шестеро засуджених мають намір здійснити групову втечу, було одержано 10 травня».

На сьогоднішній день, за даними прокуратури, особи всіх засуджених, які планували втечу, встановлено.

«Вони зізналися про намір втечі, розподіл функцій кожного, розповіли про план втечі з установи, зокрема про те, що обговорювалися варіанти здійснення підкопу, нападу на адміністрацію, використання автомобіля для тарану воріт огорожі», - повідомили в прокуратурі.

За даними прес-служби Управління державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області, на території Вільнянської виправної колонії № 20 були також виявлені виготовлені кустарним способом три «саморобні самопали».

За неофіційними даними, за допомогою цієї вогнепальної зброї учасники втечі планували захопити заручників і відстрілюватися від переслідувачів.

За фактом підготовки групової втечі на сьогоднішній день Вільнянським райвідділом міліції ГУМВС України в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 КК України – «Замах на здійснення втечі з місць позбавлення волі або з-під варти, здійснене за попередньою змовою групою осіб у спосіб, небезпечний для життя і здоров`я інших осіб, поєднаний із заволодінням зброєю»

Ведеться слідство.