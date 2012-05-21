У Києві згоріла маршрутка

Сьогодні після обіду в Києві на проспекті Палладіна згоріло маршрутне таксі «Еталон».

Як повідомив УНІАН один з очевидців події, загоряння сталося під час руху транспортного засобу.

За словами співрозмовника агентства, водій вчасно побачив дим з-під капоту, відчинив двері та випустив людей.

У свою чергу, в столичному главку міліції підтвердили факт пожежі, зауваживши, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Постраждалих, жертв немає», - сказали в міліції.