У Луганську центр міста підключений до водопостачання

У Луганську центр міста увечері 21 травня був підключений до водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, в ситуацію втрутився голова облдержадміністрації Володимир Пристюк.

«Керівництво ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання пішло назустріч голові облдержадміністрації і водопостачання в місті було оперативно відновлене», - йдеться в повідомленні.

Що стосується заборгованості в 380 млн грн ТОВ «Луганськвода» перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», через яку й сталося відключення насосних станцій від енергопостачання, то основна причина - незбалансованість тарифу: він покриває тільки 70% собівартості послуг, йдеться в повідомленні.

Виходом із становище, що склалося, на думку В.Пристюка, могла б стати компенсація тарифної різниці з держбюджету. На сьогодні гроші в держскарбниці закладені, але не визначений порядок їх використання, тому керівництво облдержадміністрації тісно працює з профільним міністерством, аби прискорити вирішення проблеми, зазначив він.

За інформацією прес-служби ЛЕО, на даний момент тривають переговори між керівництвом ЛЕО і «Луганськводи» з приводу погашення заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня о 14.40 у центральній частині Луганська енергетики відключили три насосні станції.

При цьому в ЛЕО зазначили, що ще 16 травня попередили ТОВ «Луганськвода» про припинення з 21 травня електропостачання насосних станцій у разі невиконання умов договору на постачання електроенергії, а саме - оплати за спожиту електроенергію.

Попередження і повідомлення були розіслані в інстанції, зокрема губернатору В.Пристюку, меру Луганська Сергію Кравченку, прокурору Луганська.

В енергокомпанії поклали всю відповідальність за можливі негативні наслідки, пов`язані з обмеженням постачання електроенергії або повним її припиненням, на керівництво підприємства ТОВ «Луганськвода».

У повідомленнях також йшлося, що електропостачання буде відновлене після погашення заборгованості і оплати за повторне підключення протягом 5 робочих днів з дня оплати.