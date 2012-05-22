Одещина: землю санаторію незаконно віддали під приватну забудову

Прокуратура Одеської області викрила у зловживанні службовим становищем і порушила кримінальну справу стосовно чиновника Овідіопольського відділення Держкомзему України, що незаконно віддав під приватну забудову частину території санаторію «Люстдорф».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури.

Під час прокурорської перевірки, зокрема, встановлено, що керівництвом Овідіопольського відділення Держкомзему незаконно відчужено частину рекреаційних земель дитячого санаторію «Люстдорф» площею 2,5 гектара вартістю 7,2 млн. грн. Цю прибережну територію, згідно з вилученими документами, безоплатно передано у власність громадян під будівництво котеджів.

До кримінальної відповідальності притягнуто також керівництво санаторію «Люстдорф», справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень) і ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Одеський кістково-протитуберкульозний санаторій «Люстдорф» - одна з кращих лікувально-оздоровчих установ дитячого профілю на території України. Розташований на морському березі й перебуває у веденні Міністерства охорони здоров`я України, спеціалізується на лікуванні від туберкульозу дітей зі всіх областей країни.