У лікарнях Дніпропетровська - двоє постраждалих від вибухів

У лікарнях Дніпропетровська станом на 18.00 залишаються двоє постраждалих від серії вибухів 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.

Потерпілі – 77-річна Раїса Грозь та 63-річний Валерій Рудковський знаходяться в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Як повідомив кореспондента УНІАН головний лікар закладу Сергій Риженко, стан госпіталізованих задовільний, але найближчими днями вони залишатимуться в лікарні.

Постраждалі медична допомога надається у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.