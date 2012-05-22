У лікарнях Дніпропетровська - двоє постраждалих від вибухів
14:21, 22 травня 2012Новини регіонів
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Стан госпіталізованих задовільний
У лікарнях Дніпропетровська станом на 18.00 залишаються двоє постраждалих від серії вибухів 27 квітня.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.
Потерпілі – 77-річна Раїса Грозь та 63-річний Валерій Рудковський знаходяться в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.
Як повідомив кореспондента УНІАН головний лікар закладу Сергій Риженко, стан госпіталізованих задовільний, але найближчими днями вони залишатимуться в лікарні.
Постраждалі медична допомога надається у повному обсязі.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.
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