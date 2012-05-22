У Саках пограбували інваліда І групи з Греції

У Криму відкрито пограбували громадянина Греції, інваліда І групи, який приїхав до Сак на лікування.

Як повідомляється на сайті Головного управління МВС України в АР Крим, грабіж було скоєно учора, 21 травня.

«Супроводжуючий потерпілого громадянин Б. погрожував розправою, після чого відкрито викрав з барсетки інваліда 4400 євро, 3000 грн. і срібну біжутерію. Загальна сума збитку становила 47 тис грн», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом співробітники Сакського міськвідділу проводять оперативні заходи щодо розшуку зловмисника, і просять усіх, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваного, терміново повідомити міліцію.