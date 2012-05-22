Житомирщина: чоловік убив свою матір і двох односельчан

У Житомирські області в одному з сіл Новоград-Волинського району 32-річний чоловік у стані загострення алкогольного психозу убив 21 травня свою матір і двох односельчан.

Як повідомив УНІАН начальник Слідчого управління УМВС України в Житомирській області Василь Дячук, попередньо встановлено, що 57-річного місцевого жителя злочинець, зустрівши на околиці села, повалив на землю і втопив у рівчаку, опустивши голову в воду і тримаючи руками за горло.

Після цього підозрюваний повернувся до будинку, де мешкав, і зайшов на половину сусідів, де каменем забив 72-річного сусіда. На його крики прибігла дружина загиблого та мати нападника. Сусідка кинулась до сільради викликати міліцію. А свою 59-річну матір, яка намагалася його заспокоїти, нападник убив тим же каменем.

Того ж дня міліція затримала підозрюваного.

Наразі відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство двох і більше людей» ККУ. Призначено проведення експертиз, зокрема, щодо психічного стану підозрюваного. У разі визнання його на момент вчинення вбивств осудним, йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.