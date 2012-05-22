Засуджений іноземець у колонії хотів вбити себе і наречену

Богунський районний суд Житомира до 13 років позбавлення волі засудив громадянина Туреччини, який у кімнаті для побачень колонії намагався вбити себе і наречену.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, громадянин Туреччини вчинив особливо тяжкий злочин вже у Житомирській виправній колонії, де відбував покарання - 7 років позбавлення волі – за вчинення умисного вбивства.

"Сталося це у кімнаті побачень у квітні минулого року під час кількагодинного побачення іноземця із жінкою, з якою він планував невдовзі одружитися. Запідозривши, що вона змінила своє ставлення до нього, чоловік розпочав суперечку, під час якої схопив ножа й умисно почав завдавати їй ударів. Побачивши, що жінка впала, засуджений і себе вдарив ножем у серце", - сказала Т.Гоша.

Працівники колонії врятували їх обох.

За скоєння цього тяжкого злочину чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі.