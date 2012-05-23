Державі повернули 5 санаторно-курортних закладів у Бердянську

Суд повернув державі майнові комплекси 5 санаторно-курортних закладів у Бердянську Запорізької області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Так, за позовами Бердянського міжрайонного прокурора Господарським судом Запорізької області визнано недійсними та скасовано 2 незаконних рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради 2003 та 2012 років у частині оформлення за приватним акціонерним товариством права власності на частини санаторіїв "Лазурний", "Приазов`я", "Азов", комбінат курортних послуг "Відпочинок" і багатогалузеве підприємство комунального господарства "Курорт".

Вказаним рішенням за державою, в особі Фонду державного майна України, визнано право власності на вказані об`єкти нерухомості та витребувано їх у акціонерного товариства, підкреслили в ГПУ.

Крім того, повідомили в Генпрокуратурі, Господарським судом Одеської області задоволено позов прокуратури області, пред`явлений в інтересах держави, та витребувано з незаконного володіння приватного підприємця нежитлові приміщення, розташовані у будівлі учбово-адміністративного корпусу Одеської державної академії холоду.

Встановлено, що ці приміщення, вартістю майже 1 млн грн, відповідачем тривалий час безпідставно утримувались після закінчення строку договору оренди, зазначається в повідомленні.