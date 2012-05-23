Співробітник колонії в Одесі постачав ув'язненим наркотики

В Одесі затримано начальника відділення соціально-психологічної служби Південної виправної колонії № 51, який постачав ув`язненим наркотики.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС в Одеській області, «майора внутрішньої служби затримали при спробі передати одному з ув`язнених пакет з наркотиками, захований у буханці хліба. Флакон місткістю 10 мл з прозорою рідиною і обмотаний клейкою стрічкою поліетиленовий пакет з марихуаною, заховані у хлібі, були виявлені в кабінеті оперативного відділу виправної установи».

Встановлено також, що за передачу наркотиків зловмисник одержав 100 грн.