У Києві впроваджуватимуть електронну медицину

До 2014 року влада Києва має намір реалізувати проект із впровадження електронної медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, у КМДА презентували концепцію інформатизації міських лікарень «Київська медицина майбутнього», яку планується реалізувати в рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Концепцією передбачена реалізація однієї із складових медичної реформи – запровадження «е-медицини». Зокрема планується створити телекомунікаційну інфраструктуру, запровадити електронну медичну картку та електронну реєстрацію хворих.

Також одним з етапів реалізації концепції є запровадження електронних рецептів та уніфікованої електронної системи розрахунків.

На останньому етапі передбачено розробку сайту та впровадження on-line-сервісів.

За словами радника голови КМДА Олександра Кубракова, впровадження електронної медичної картки дозволить забезпечити для пацієнтів зручний доступ до медичної інформації та інформації про стан здоров’я через Інтернет, а для персоналу медичних закладів - підвищити якість ведення документації.

Запровадження електронної реєстрації хворих дозволить записуватись на прийом до лікаря дистанційно та ефективніше використовувати робочий час лікарів. Новація «електронний рецепт» дозволить зекономити час на виписку рецептів і спростить придбання рецептурної групи ліків. Новий медичний портал забезпечить інтерактивний сервіс, який дозволить киянам оцінювати роботу міських лікувальних закладів і записуватися до лікаря on-line.

Крім того, у лікарнях столиці буде запроваджено проект Wi-Fi-доступу до Інтернету. Цей проект планують реалізувати як пілотний вже у 2012 році.