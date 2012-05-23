У Чернігові в гідрокар'єрі потонув 13-річний підліток

11:12, 23 травня 2012
Новини регіонів
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На очах у свідків

У Чернігові в гідрокар`єрі потонув 13-річний підліток.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нещасний випадок стався учора в мікрорайоні "Лісковиця". Хлопець потонув на очах у свідків, йдеться в повідомленні.

Водолази Чернігівської міської рятувальної станції № 1 підняли тіло хлопця з води. Причина смерті встановлюється.

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