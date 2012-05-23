У Чернігові в гідрокар`єрі потонув 13-річний підліток.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нещасний випадок стався учора в мікрорайоні "Лісковиця". Хлопець потонув на очах у свідків, йдеться в повідомленні.

Водолази Чернігівської міської рятувальної станції № 1 підняли тіло хлопця з води. Причина смерті встановлюється.