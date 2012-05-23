У Чернігові в гідрокар'єрі потонув 13-річний підліток
11:12, 23 травня 2012Новини регіонів
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На очах у свідків
У Чернігові в гідрокар`єрі потонув 13-річний підліток.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.
Нещасний випадок стався учора в мікрорайоні "Лісковиця". Хлопець потонув на очах у свідків, йдеться в повідомленні.
Водолази Чернігівської міської рятувальної станції № 1 підняли тіло хлопця з води. Причина смерті встановлюється.
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