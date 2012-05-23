У Херсонській області «замінували» Каховську ГЕС
11:13, 23 травня 2012Новини регіонів
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Ведеться розслідування
У Херсонській області невідомий «замінував» Каховську ГЕС.
Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 22 травня черговий по Управлінню СБУ в Херсонській області о 21.06 одержав анонімне повідомлення про замінування гідротехнічної споруди Каховської гідроелектростанції (ГЕС).
На 01.15 було проведено необхідні заходи з боку силових структур. Вибухонебезпечних предметів на території Каховської ГЕС виявлено не було. Повідомлення виявилося неправдивим.
За даним фактом проводиться розслідування.
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