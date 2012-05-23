У центрі Києва прорвало трубу водогону

Столична Державтоінспекція попереджає водіїв, що у зв’язку з проривом труби водопровідної мережі по вулиці Прорізній, 5, наразі повністю перекрито рух автотранспорту на цій вулиці, а саме: на ділянці від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні відділу зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Працівники «Київводоканалу» розпочали аварійні роботи. Приблизно ремонті роботи займуть дві доби - з 23 по 25 травня.

ДАІ просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.

