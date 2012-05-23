Рівненщина: біля православного храму виявили авіабомбу

На Рівненщині біля православного храму у селі Повча Дубенського району виявлено авіабомбу.

Як повідомив УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Управління МНС у Рівненській області Микола Прокопчук, боєприпас виявили люди під час впорядкування території біля православного храму та викликали рятувальників.

Знахідка виявилась 50-кілограмовою осколочно-фугасною авіабомбою німецького виробництва, яка пролежала там з часів Другої світової війни.

За словами М.Прокопчука, у випадку вибуху, осколки такої авіабомби розлітаються в радіусі одного кілометра. Водночас він зазначив, що виявлена бомба не становила реальної загрози, оскільки була без підривника.

Піротехніки УМНС обстежили територію церкви, але більше нічого небезпечного не виявили. Знайдену авіабомбу завантажили у спецавтмобіль, вивезли у безпечне місце та знешкодили.