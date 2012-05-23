У Чорткові тривають проблеми з водою: дають 3 год на добу

У Чорткові Тернопільської області через забруднення річки Серет вода уже понад тиждень подається лише 3 години на добу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, через хімічне забруднення води в Сереті у Чорткові задіяли резервні водозабори, однак через зменшення кількості води її подають в помешкання жителів міста лише з 7 год. до 8.30, а увечері – з 19 год. до 20.30.

Чортківська райдержадміністрація уже звернулась в обласну державну адміністрацію з проханням надати кошти з обласного бюджету для фінансування заходів щодо попередження надзвичайної ситуації в місті.

Згідно з інформацією Чортківської рай санепідемстанції, показники води в Сереті за вмістом кишкової палички перевищують допустимі норми, рівень окиснюваності перевищує норму, проте уже близький до неї.

Сьогодні питання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зумовленої скидом хімічних стоків у Серет, буде розглянуто на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, через потрапляння неочищених стоків у річку Серет поблизу Тернополя 9-10 травня почала масово гинути риба. У КП «Тернопільводоканал» потрапляння неочищених стоків у річку пояснили скидами значної кількості отруйних речовин невстановленими підприємствами. Викиди агресивних стоків були настільки масовими, що призвели до відмирання активного мулу, який здійснює біологічну очистку стоків на очисних спорудах водоканалу. Як наслідок мул перестав виконувати свою функцію і в Серет почали потрапляти неочищені стоки, які й зумовили загибель риби.

Загалом було скинуто 500 м куб забруднених стоків

Через це загинуло 42 тис особин риби, збитки навколишньому середовищу екологи оцінили у 350 тис грн.

Правоохоронці та екологи досі встановлюють підприємство, яке спричинило забруднення річки.

Наразі КП «Тернопільводоканал» задіює резервні очисні споруди.

За даними Державної екологічної інспекції в області, проби вод у річці Серет вище та нижче скиду КП «Тернопільводоканал» відповідають нормам. Зокрема концентрація розчиненого кисню у річці Серет (нижче скиду) становить 7 мг/дм3 (норма – не менше 4 мг/дм3).