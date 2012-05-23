У Києві знищено понад тонну кокаїну

У Києві на сміттєпереробному заводі «Енергія», за судовим вироком, знищено 1 т 30 кг 321,5 г кокаїну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, наркотик знищено разом з упаковкою, в якій він зберігався - 1 т 202 кг, що становить понад 10 мільйонів доз кокаїну, вилученого співробітниками Служби безпеки України у міжнародного злочинного наркоугруповання. Орієнтовна вартість вилученого у кримінальній справі кокаїну на «чорному ринку» становить близько 200 млн американських доларів (ціна 1 г кокаїну коливається від 200 до 250 дол).

Спалення наркотиків відбулося у присутності представників ЗМІ та співробітників дипломатичних установ США і Німеччини – країн, у партнерстві із спецслужбами яких СБУ вилучила кокаїн й ліквідувала транснаціональну злочинну організацію.

Як зазначив на прес-конференції перший заступник голови СБУ генерал-лейтенант Володимир Рокитський, результати роботи СБУ у боротьбі з міжнародним наркобізнесом переконливо свідчать, що українська спецслужба є ефективним учасником системи колективної безпеки на європейському континенті. «Завдяки спільним зусиллям СБУ та іноземних партнерських спецслужб за два останніх роки до країн Європейського Союзу не потрапило понад 2 т кокаїну», - зазначив він.

Присутній на заході керівник Варшавського офісу Адміністрації боротьби з наркотиками (ДЕА) США Кеннет Бредлі високо оцінив рівень співпраці зі Службою безпеки України в галузі протидії міжнародному наркобізнесу.

Боротьба з міжнародним наркобізнесом є одним з основних напрямків роботи Служби безпеки України й елементом протидії легалізації коштів для фінансування тероризму. Так, у 2010-2011 рр. органами СБУ з незаконного обігу було вилучено понад 2000 кг кокаїну. Цього року вже вилучено понад 40 кг кокаїну, 1 кг героїну, понад 7 кг психотропних речовин, понад 23 т прекурсорів.

У печі сьогодні опинився кокаїн, вилучений у липні 2010 року, коли Службою безпеки України спільно із спецслужбами США і Німеччини було завершено міжнародну спецоперацію з ліквідації транснаціонального злочинного наркоугруповання, яке налагодило канал транзитного переміщення кокаїну з країн Латинської Америки до ЄС через територію України. До складу цієї злочинної організації входили громадяни Болгарії, Німеччини та України, які обладнали спеціальні сховища в промисловому устаткуванні – індукційних печах, завдяки чому контрабандним шляхом, використовуючи морські контейнерні перевезення, доставили небезпечний наркотичний засіб до одеського морського порту. У подальшому наркоділки планували здійснити вилучення кокаїну зі схованок з метою подальшого його переміщення невеликими партіями до країн Західної Європи.

У результаті останнього етапу операції, співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу “Альфа” затримали 5 організаторів наркотрафіку, які для прикриття своїх протиправних дій заснували на території України фіктивну комерційну структуру.

У ході розслідування кримінальної справи слідчими СБ України доведено провину усіх затриманих осіб.

Вироком Приморського районного суду м. Одеса п’ятьох підсудних визнано винними, при цьому організатору наркоугруповання призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 8 років з конфіскацією майна, а чотирьом його спільникам – від 2,5 до 4 років позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна. Речовий доказ у справі, а це - 1 т 30 кг кокаїну знищено.