На Тернопільщині невідомі закатували двох пенсіонерів. Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління міліції Віктор Сак, учора під час гасіння пожежі в селі Іванівка Підволочиського району було виявлено тіла двох загиблих.

«При їх огляді було помічені рани, після чого тіла відправили судмедекспертам. Ті виявили на тілі чоловіка 48 поранень, на тілі жінки – 45. Вони померли від кровотечі. Над цими людьми або хтось знущався, або намагалися вивідати, де гроші», – сказав В.Сак.

За його даними, чоловік з дружиною загинули до виникнення пожежі, відповідно зловмисники, вочевидь, підпалили помешкання уже після скоєного.

«Ці пенсіонери нормально жили, були неконфліктними. Зараз розслідуємо дану справу, маємо уже дві версії», – зауважив В.Сак.

Як повідомляв УНІАН, в селі Іванівка Підволочиського району на місці пожежі було виявлено тіла двох людей.