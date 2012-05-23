На Закарпатті відкрито першу школу адаптації для діабетиків

У Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака, за підтримки компанії Санофі, відкрито першу в області Школу медико-соціальної адаптації для хворих на цукровий діабет.

Як повідомили УНІАН у Санофі, завданням школи є підвищення рівня знань пацієнтів про своє захворювання, запобігання гострих і хронічних ускладнень, формування позитивного настрою щодо діабету, мотивація на поліпшення якості життя, забезпечення психологічної реабілітації пацієнтів із цукровим діабетом.

Відкриття Школи стало черговим кроком на шляху реалізації програми відкриття подібних шкіл по всій країні. У найближчому майбутньому аналогічні школи для хворих на цукровий діабет з`являтимуться і в інших областях України.

Підтримка створення Школи медико-соціальної адаптації для хворих на цукровий діабет – це одна з численних ініціатив Санофі в рамках масштабної глобальної програми компанії «Діабет. Допоможемо разом», метою якої є об`єднання зусиль компанії, органів влади, медичних працівників і організацій пацієнтів заради спільної мети: поліпшення якості життя людей з діабетом. Протягом двох років було створено 17 шкіл самоконтролю для пацієнтів у різних регіонах країни, реалізовані оздоровчі програми для дітей із цукровим діабетом і багато інших проектів, спрямованих на привернення уваги українського суспільства до цього захворювання і на підтримку пацієнтів в їхньому повсякденному житті з діабетом.

За словами директора підрозділу з питань діабету ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» Наталії Коваленко, турбота про пацієнтів з цукровим діабетом є одним із ключових пріоритетів для Санофі. "Люди, що живуть з діабетом, потребують не тільки медикаментозного забезпечення, а й постійної підтримки фахівців, адже захворювання вимагає зміни способу життя. Саме тому в рамках своєї глобальної програми «Діабет. Допоможемо разом» компанія здійснює ряд проектів освітнього спрямування. Ми завжди шукаємо нові можливості як для забезпечення українських пацієнтів повним спектром найкращих і доступних медичних рішень, так і для поліпшення якості їхнього життя. Відкриття першої в Ужгороді Школи медико-соціальної адаптації для людей з діабетом має велике значення для міста і області, адже тепер пацієнти зможуть ефективніше контролювати свою хворобу, а отже – жити краще і довше,» - зазначила Н.Коваленко.

У свою чергу Ольга Олексик - головний ендокринолог Закарпатської області наголосила, що допомога людям з діабетом передбачає комплексний підхід, що включає соціально-психологічну підтримку, яка є головною умовою ефективного здійснення хворим самоконтролю. "Як спеціалісту мені сьогодні дуже приємно бачити відкриття першої на Закарпатті Школи медико-соціальної адаптації для хворих на цукровий діабет, в якій пацієнти зможуть отримувати консультації з приводу організації самоконтролю, лікування і правильного стилю життя. Надзвичайно важливо, що це стало можливим завдяки спільним зусиллям місцевої влади, компанії Санофі та наших лікарів. Без такої співпраці успішна боротьба з діабетом на рівні області та країни неможлива,» - підкреслила О.Олексик.