Полтава: прийнята програма протидії наркоманії

Сьогодні депутати Полтавської обласної ради прийняли програму протидії розповсюдженню наркоманії, боротьби з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у регіоні на 2012-2015 роки

Як передає кореспондент УНІАН, програмою передбачено організацію постійно діючої системи дієвої первинної профілактики серед дітей, учнівської і студентської молоді, проведення роз`яснювальної роботи і пропаганду здорового способу життя; підтримку проектів і програм з первинної профілактики серед неурядових організацій, які працюють у сфері протидії наркоманії і популяризації здорового способу життя, через участь їх в конкурсі соціальних проектів і програм, розроблених громадськими організаціями та їх спілками; розробку і тиражування інформаційно-просвітницьких матеріалів з метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Очікувані результати реалізації Програми - поліпшення якості виявлення хворих на наркоманію на 15-20%; підвищення рівня інформованості населення про наслідки немедичного вживання наркотиків, а також лікарських засобів, зловживання якими може призвести до наркотичної залежності; істотне зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію і гепатит, пов`язаний з ін`єкційною формою вживання наркотиків, шляхом розширення програми замісної підтримуючої терапії для споживачів ін`єкційних наркотиків; зниження зростання злочинності, пов`язаної з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, закладених для виконання програми, становить 9 млн. 770 тис грн. З них 9,59 млн грн - з обласного бюджету і 158 тис грн - з інших джерел.