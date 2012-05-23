У столиці затвердять міську програму «Київ без сиріт»

У столиці найближчим часом планується затвердити міську цільову програму «Київ без сиріт»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося сьогодні під час зустрічі голови КМДА Олександра Попова та представника Дитячого фонду ООН (UNICEF) Юкіе Мокуо.

В повідомленні зазначається, що напрацьована міською владою відповідна програма отримала високу оцінку. Проект рішення щодо запровадження цієї програми буде винесений на одну із наступних сесій Київради.

Під час сьогоднішньої зустрічі О.Попов та Ю.Мокуо домовилися, що київська влада стане активним учасником міжнародних проектів захисту прав дітей.

«Київська влада зробить усе можливе для того, аби найменші кияни почувалися захищеними і мали все необхідне для гармонійного розвитку. Ми повністю відкриті до співпраці із UNICEF», – запевнив О.Попов.

Як зазначалось на зустрічі, ініціативи Фонду передбачають більш активну участь дітей та молоді у суспільно-політичному житті столиці. Зокрема, UNICEF пропонує створити при КМДА дорадчу раду з питань захисту прав та інтересів дітей, членами якої могли б стати київські школярі та студенти.

«Наші ініціативи направлені на те, щоб кожна дитина мала можливість не лише вільно висловитися, але й бути почутою. Ми не перший рік плідно співпрацюємо із Головним управлінням сім’ї, молоді та спорту та із службою у справах дітей КМДА і дуже високо оцінуємо ті програми та ініціативи щодо захисту дітей, які реалізує Київ. Розраховуємо, що ця співпраця з часом лише поглиблюватиметься», – наголосила Ю.Мокуо.