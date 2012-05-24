Буковина: у пасажирської маршрутки відмовили гальма

У місті Сторожинець Чернівецької області пасажирська маршрутка, в якої відмовили гальма, пошкодила 9 автомобілів.

Як повідомила УНІАН старший інспектор ВДАІ УМВС у Чернівецькій області Олена Кіскіна, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 травня, близько 17-ї години.

У автобуса ПАЗ, що рухався за маршрутом «Чернівці - Долішній Шепіт», на спуску при в`їзді у місто несподівано відмовили гальма.

Водій намагався гальмувати ручником та навмисно вдарявся у попутні автомобілі, аби знизити швидкість. В результаті водій зумів зупинитися, пошкодивши 9 машин.

Водночас О.Кіскіна додала, що хоча за попередньою інформацією аварія сталася через відмову гальм, однак, за її словами, «коли автобус доставляли на штрафмайданчик, гальмівна система працювала».

«Буде проведена автомеханічна експертиза впродовж 30 днів і тоді будуть остаточні результати причин ДТП», - додала вона.

Як повідомили в УДАІ УМВС в Чернівецькій області, в автобусній маршрутці перебувало 24 пасажири. В автопригоді ніхто серйозно не постраждав, декілька осіб отримали легкі ушкодження.

За словами журналіста Сторожинецької районної газети Анастасії Бучковської, яка стала свідком ДТП, на в’їзді до м. Сторожинець у автобуса відмовили гальма. Вона розповіла, що водій виїхав на осьову лінію, щоб не зачіпати машини, які їхали попереду. Автомобілі, які їхали назустріч, не пропускали ПАЗ, хоча водій увімкнув аварійку та безперервно сигналив. Щоб пригальмувати, водій почав вдарятися у машини, які були на дорозі. Призупинив автобус вантажний бус із будівельними матеріалами, який зупинився на червоне світло світлофора. Задню частину та лівий бік вантажного буса повністю зім’яло. Потім ПАЗ розвернуло і вдарило в інший бус. Лише після цього він зупинився.