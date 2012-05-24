Житомирщина: жінка провалилася у каналізаційний колодязь

У Житомирській області жінка впала у каналізаційний колодязь.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 54-річна жителька міста Радомишль Житомирської області необережно стала на металеві листи, які прикривали каналізаційний люк на дорозі поруч з її присадибною ділянкою. Кришка не витримала вагу жінки і вона провалилася у триметрову яму. Крики потерпілої почула сусідка і викликала рятувальників.

На місце події виїхали співробітники МНС. Вони дістали постраждалу з колодязя та надали першу допомогу. Жінка отримала забої, але від госпіталізації відмовилась.