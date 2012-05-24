На Чернігівщині потяг смертельно травмував чоловіка
09:37, 24 травня 2012Новини регіонів
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На пішохідному переході
У Чернігівській області потяг сполученням Шостка - Київ смертельно травмував чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, трагедія сталася на станції "Бахмач-Київський". На пішохідному переході потяг травмував жителя с. Олексіївка Бахмацького району, 1966 року народження.
Постраждалого було доставлено до Бахмацької центральної районної лікарні, де він помер.
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