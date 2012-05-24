На Чернігівщині потяг смертельно травмував чоловіка

У Чернігівській області потяг сполученням Шостка - Київ смертельно травмував чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, трагедія сталася на станції "Бахмач-Київський". На пішохідному переході потяг травмував жителя с. Олексіївка Бахмацького району, 1966 року народження.

Постраждалого було доставлено до Бахмацької центральної районної лікарні, де він помер.