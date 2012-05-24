На Прикарпатті через негоду 17 сіл залишились без світла
11:04, 24 травня 2012Новини регіонів
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Гроза і сильні пориви вітру
На Прикарпатті 17 сіл залишились без електропостачання через негоду.
Як повідомили сьогодні УНІАН у Територіальному управлінні МНС в Івано-франківській області, внаслідок грози і сильних поривів вітру без електрики перебувають 15 населених пунктів повністю і 2 - частково.
Зокрема, знеструмлено низку населених пунктів у Волинському, Верховинському районах та на території Болехівської міськради.
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