На Прикарпатті через негоду 17 сіл залишились без світла

На Прикарпатті 17 сіл залишились без електропостачання через негоду.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Територіальному управлінні МНС в Івано-франківській області, внаслідок грози і сильних поривів вітру без електрики перебувають 15 населених пунктів повністю і 2 - частково.

Зокрема, знеструмлено низку населених пунктів у Волинському, Верховинському районах та на території Болехівської міськради.