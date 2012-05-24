У Донецьку масово отруїлися журналісти

Прокуратура Донецької області проводить перевірку за фактом масового отруєння журналістів 21 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, до перевірки залучено фахівців обласної санітарно-епідеміологічної станції, співробітників міліції.

Як повідомлялося, понад 10 представників центральних і регіональних засобів масової інформації відчули різке нездужання з ознаками гострого харчового отруєння після фуршету, проведеного в день відкриття нового залізничного комплексу в Донецьку 21 травня.

