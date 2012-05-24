У Криму знищили торпеду вагою 2 тонни часів війни

Двотонну торпеду радянського виробництва часів Великої Вітчизняної війни знищили севастопольські піротехніки МНС в акваторії мису Урет Чорноморського району Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Севастополі.

«За останні кілька років це один із найбільших боєприпасів, який було знайдено і знищено в Криму», - говориться у прес-релізі.

Торпеду знайшли дайвери в 400 м від берега. Вона лежала на глибині 20 м. Заряд вибухової речовини становив 450 кг у тротиловому еквіваленті.

«Торпеда була розломлена на дві частини. Одна частина із залишками вибухової речовини стояла вертикально у воді, а поряд лежала головна частина із зарядом», - говориться в прес-релізі.

Співробітники МЧС і прикордонники евакуювали відпочивальників до безпечного місця.

Боєприпас знищили двома підривами. Стовп води від вибуху піднявся на висоту 100 м.