Донеччина: жінку підозрюють у смерті її 9-місячної дитини

У Донецькій області слідчим відділенням Мар’їнського райвідділу міліції порушено кримінальну справу щодо мешканки м. Горняк, підозрюваної у смерті з необережності її 9-місячної дитини, яка потонула в Курахівському водосховищі.

Як повідомляє прес-служба Мар’їнського райвідділу міліції з посиланням на старшого слідчого Анатолія Копачевського, 32-річна жінка, одержавши допомогу на дитину, приїхала відпочити на водосховищі з 5-річним сином і 9-місячною донькою. Жінка, перебуваючи в компанії трьох незнайомих чоловіків, почала розпивати з ними спиртні напої. Після того, як все було випито і випадкові знайомі пішли, вона заснула, залишивши дитину без нагляду. Дівчинка скотилася з берега і впала у воду.

Згідно з висновком судово-медичного дослідження, причиною смерті 9-місячної дівчинки стала механічна асфіксія від закриття дихальних шляхів водою під час втоплення.

Жінці, згідно з ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності), загрожує покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін.