27 травня у Києві відбудеться «Пробіг під каштанами»

У рамках святкування Дня Києва 27 травня у столиці відбудеться ХХ ювілейний «Пробіг під каштанами-2012», взяти участь у якому виявили бажання 3 тис 665 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Заради здоров’я дітей вулицями Києва побіжить 51 командна і 156 індивідуальних учасників», - йдеться в повідомленні.

Так, 27 травня о 09.30 стартує традиційний легкоатлетичний пробіг за таким маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Велика Васильківська – пл. Л.Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Димитрова (місце розвороту) та у зворотному напрямку.

Організатори очікують, що безпосередньо у неділю долучитися до наймасовішої благодійної акції прийдуть ще близько 3 тис охочих.

Реєстрація учасників розпочнеться о 08.30 на Майдані Незалежності. За інформацією організаторів, за 20 років проведення акції понад 52 тис 500 осіб здійснили благодійний пробіг. Зокрема, для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії (з 2000 року) «Пробіг під каштанами» зібрав і передав лікувальному закладу чеки на загальну суму понад 1 350 000 грн. Завдяки учасникам Пробігу-2010 Центр дитячої кардіології отримав перший та єдиний в Україні апарат «Штучне серце» (Апарат екстракарпоральної мембранної оксигенації).