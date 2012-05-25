На Тернопільщині дощі та град знищили 93 га посівів
10:31, 25 травня 2012Новини регіонів
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Сума збитків – 210 тис грн
На Тернопільщині внаслідок сильних дощів та граду знищено 93 га посівів та пошкоджено сільгоспкультури на площі 123 га.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, знищено посіви сільськогосподарських культур в ПП «Агрофірма Медобори» Тернопільського району. Знищена посівна площа становить 4% від посівних площ району.
Орієнтовна сума збитків – 210 тис. грн.
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