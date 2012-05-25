У Херсонській області знеструмлено 25 населених пунктів

Через потужні зливи

У Херсонській області в результаті сильних гроз знеструмлено 25 населених пунктів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, знеструмлено населені пункти у 6 районах області - Великолепетихському, Генічеському, Іванівському, Каховському, Чаплинському і Голопристанському. Для ліквідації аварій залучено 16 бригад електромереж.

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