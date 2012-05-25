У Дніпропетрвській області знищується педіатрична служба

У Дніпропетровську новостворений незалежний батьківський рух «За наших дітей» пропонує переформатувати медичну реформу, що проводиться в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили члени комітету руху.

Зокрема Тетяна Охотнік, мати двох маленьких дітей, заявила, що в рамках впровадження в Дніпропетровській області медичної реформи знищується педіатрична служба й ліквідовуються жіночі консультації.

«Створені так звані амбулаторії не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, більшість із них потребують ремонту. Умови для медичного обслуговування дітей неприйнятні. В амбулаторіях не розділені потоки пацієнтів. Дільничні лікарі, вузькі фахівці й лабораторії розкидані по різних місцях, тоді як раніше все знаходилося в одній поліклініці. Це призводить до того, що все більше людей змушені звертатися до платних лабораторій та до платних лікарів», - зазначила Т.Охотнік.

За словами члена комітету руху «За наших дітей» Віталія Козлова, «лікарі перебувають під жахливим пресом із боку керівництва управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації, яка, в свою чергу, на звернення батьків про неприпустимість подібного реформування відповідає відписками».

Як зазначили учасники прес-конференції, батьки, які намагалися поодинці справлятися з проблемами, що виникли в результаті впровадження медреформи в Дніпропетровській області, вирішили об`єднати зусилля для відстоювання своїх прав.

«Ми підготували пропозиції до місцевої влади з питань реформування охорони здоров`я в Дніпропетровській області й запрошуємо 1 червня о 17 годині губернатора Олександра Вілкула, голову облради Євгена Удода і мера Дніпропетровська Івана Куліченка на спільну прогулянку на дитячому майданчику біля облдержадміністрації, де хочемо висловити свою думку», - сказав В.Козлов.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області разом із Вінницькою й Донецькою областями та Києвом упроваджується пілотний проект із реформування системи охорони здоров`я, згідно з прийнятим законом.