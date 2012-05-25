На Кіровоградщині рівень радону перевищує допустиму норму

У Кіровоградській області середні показники рівня радону у більшості перевірених закладах соціальної сфери перевищують допустиму норму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила доктор біологічних наук, представник Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАНУ Тетяна Павленко, презентуючи результати вимірювань.

Дослідження проводилось з початку 2012 року в рамках реалізації регіонального проекту «Стоп-радон».

За цей час спеціалістами встановлено 2168 датчиків вимірювання рівня радону в приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я, приватних будинках на всій території Кіровоградської області.

«Середня активність впливу радону, за попередніми результатами, становить 84 Бк/м3 (беккерель на кубічний метр), тоді як норматив – 50 Бк/м3. Перевищення цього показника ми виявили в половині випадків, перевищення 100 Бк/м3– в кожному четвертому приміщенні», - повідомила Т.Павленко.

За результатами аналізу статистичних даних вимірювання радону, перевищення норми зафіксовано у Долинському (54%), Знам’янському (63%), Кіровоградському (54%), Маловисківському (77%), Новоархангельському (75%), Олександрійському (26%) і Світловодському (38%) районах.

Найскладніша ситуація - у Знам’янському районі, де зафіксована найвища активність радону в закладах соціальної сфери.

Т.Павленко наголосила на науковому доведенні прямого взаємозв’язку рівня захворюваності дітей на лейкемію внаслідок постійного впливу радону.

«Раніше у науковому світі радон пов’язували лише з шахтарями. Вважалось, що газ впливає лише на людей, які працюють в підземних умовах. Тепер враховується і його загальний вплив на населення», - повідомила Т.Павленко.

Результати вимірювань опрацьовані поки на дві третини, остаточні висновки стосовно проведених вимірювань інститут обіцяє надати у другій половині червня. Результати досліджень обласна влада планує використати і врахувати при підготовці комплексної програми профілактичних заходів.