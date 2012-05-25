Вихователька вмила 3-річну дитину майже окропом: обличчя в опіках
12:05, 25 травня 2012Новини регіонів
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Зараз у лікарні
Прокуратура Центрального району Сімферополя проводить перевірку за фактом травмування вихованця дитячого будинку "Елочка".
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, "за попередніми даними, трирічний малюк дістав опіки 2-3 ступеня внаслідок необачних дій виховательки, котра вмила дитину дуже гарячою водою з-під крану".
Малюк знаходиться в опіковому відділенні лікарні.
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