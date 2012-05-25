Одещина: троє сільських жителів підірвалися, розбираючи гранату

Троє жителів села Петрівка-2 Тарутінського району Одеської області 24 травня підірвалися на гранаті Ф-1 при невдалій спробі вийняти заряд з корпусу «лимонки», повідомили сьогодні УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, «внаслідок вибуху гранати в гаражі 48-річної мешканки Петрівки-2, дістали численні поранення троє молодих селян. У 23-річного хлопця - рвані рани живота, 26-річний позбувся кисті правої руки, і лише 22-річний відбувся переляком і пораненнями легкої тяжкості».

Потерпілі госпіталізовані, в ніч на п`ятницю їх оперувала бригада хірургів, яка прибула в Тарутінську райлікарню. Утім двоє потерпілих від вибуху, за оцінкою медиків, «знаходяться у тяжкому стані».

За словами начальника Тарутінського РВВС Івана Іщенка, гранату хлопці знайшли кілька днів тому на звалищі, за цим фактом міліцією проводиться перевірка.