Одещина: троє сільських жителів підірвалися, розбираючи гранату

14:19, 25 травня 2012
Новини регіонів
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Дістали численні поранення

Троє жителів села Петрівка-2 Тарутінського району Одеської області 24 травня підірвалися на гранаті Ф-1 при невдалій спробі вийняти заряд з корпусу «лимонки», повідомили сьогодні УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, «внаслідок вибуху гранати в гаражі 48-річної мешканки Петрівки-2, дістали численні поранення троє молодих селян. У 23-річного хлопця - рвані рани живота, 26-річний позбувся кисті правої руки, і лише 22-річний відбувся переляком і пораненнями легкої тяжкості».

Потерпілі госпіталізовані, в ніч на п`ятницю їх оперувала бригада хірургів, яка прибула в Тарутінську райлікарню. Утім двоє потерпілих від вибуху, за оцінкою медиків, «знаходяться у тяжкому стані».

За словами начальника Тарутінського РВВС Івана Іщенка, гранату хлопці знайшли кілька днів тому на звалищі, за цим фактом міліцією проводиться перевірка.

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