Лікарі під час зважування упустили 2-місячне немовля

У Херсонській області прокуратура розслідує факт травмування 2-місячної дитини медиками .

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, 17 травня в приміщенні Великоолександрівської центральної районної лікарні під час зважування 2-місячна дитина випала з терезів на підлогу і травмувалася.

Немовля було доставлене в Херсонську дитячу обласну лікарню, де зараз проходить курс стаціонарного лікування. Ступінь тяжкості одержаних травм і їх можливі наслідки для малюка поки що встановлюються. Слід зазначити, що факт травмування дитини був прихований працівниками лікарні. Зокрема, інформація про подію не надійшла ні в райвідділ міліції, ні в прокуратуру.

За встановленим фактом Великоолександрівська міжрайонна прокуратура проводить дослідчу перевірку, аби встановити чи були в діях медиків ознаки складу злочину.