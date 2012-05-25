Херсонщина: 7-місячна дитина потонула у відрі

У Херсонській області 7-місячна дитина потонула у відрі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, трагічний випадок стався в селі Зелений Гай Великоолександрівського району. Цього дня вся сім`я - батько, мати і двоє дітей (2 років і 7 місяців) були вдома. Молодша дитина, яка ще не вміла ходити, без нагляду батьків виповзла з кімнати і попрямувала на кухню. Там малятко засунуло голову у відро з водою і захлинулося. Мати дівчинки, виявивши її, намагалася надати першу допомогу. Але врятувати немовля не вдалося – дитина померла до прибуття машини «швидкої допомоги».

За цим фактом співробітники райвідділу міліції проводять дослідчу перевірку. Розслідування взято під контроль міжрайонної прокуратури.